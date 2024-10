Ancora allerta arancione in Liguria: le zone a rischio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Liguria, 16 ottobre 2024 – Liguria senza tregua sul fronte meteo: per domani, 17 ottobre, è stata emessa dall’Arpal una nuova allerta arancione sulla regione. Nel dettaglio un’allerta gialla per temporali, la più bassa, in vigore oggi in Liguria, diventerà arancione, la più alta, domani a partire dalle 9 di mattina su gran parte della regione. Mercoledì mattina è entrato sulla Liguria il primo impulso perturbato, che ha prodotto un primo scroscio intenso su Albenga (Savona) con allagamenti diffusi in città e rii con portata «a piene rive» informa Arpal. Con il passare delle ore le precipitazioni più strutturate si stanno spostando lentamente verso il centro levante, dove hanno raggiunto i 60mm/1h a Montagna, nel comune di Quiliano (Savona): andranno poi a interessare Genovesato e Spezzino. Lanazione.it - Ancora allerta arancione in Liguria: le zone a rischio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 –senza tregua sul fronte meteo: per domani, 17 ottobre, è stata emessa dall’Arpal una nuovasulla regione. Nel dettaglio un’gialla per temporali, la più bassa, in vigore oggi in, diventerà, la più alta, domani a partire dalle 9 di mattina su gran parte della regione. Mercoledì mattina è entrato sullail primo impulso perturbato, che ha prodotto un primo scroscio intenso su Albenga (Savona) con allagamenti diffusi in città e rii con portata «a piene rive» informa Arpal. Con il passare delle ore le precipitazioni più strutturate si stanno spostando lentamente verso il centro levante, dove hanno raggiunto i 60mm/1h a Montagna, nel comune di Quiliano (Savona): andranno poi a interessare Genovesato e Spezzino.

Allerta meteo in Liguria : temporali in arrivo con codice arancione da domani - Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . Questo cambiamento si preannuncia significativo a causa di un impulso perturbato che sta già influenzando la regione. È raccomandato limitare gli spostamenti, soprattutto in zone a rischio di allagamenti, e prestare attenzione ai bollettini ufficiali. (Gaeta.it)

Maltempo - oggi allerta rossa in Liguria e Lombardia. Arancione in 7 regioni - Allerta gialla in 13 regioni. Ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al Nord-Ovest: diramata allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia, arancione sull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. La città è stata colpita da intense precipitazioni durante la notte, esondato il rio Fegino. (Tg24.sky.it)

Maltempo - oggi allerta rossa in Liguria e Lombardia. Arancione in 7 regioni. DIRETTA - La città è stata colpita da intense precipitazioni durante la notte, esondato il rio Fegino. Ondata di maltempo sull'Italia, soprattutto al Nord-Ovest: diramata allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia, arancione sull'intero Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. (Tg24.sky.it)