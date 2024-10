Terzotemponapoli.com - Tramezzani sul Napoli: “Serve vincere le prossime due prima del ciclo di ferro”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il tecnico dell’Istria, Paolo, ha recentemente condiviso le sue impressioni sulla prossima partita tra Empoli e, evidenziando l’importanza di affrontare l’incontro con grande attenzione. In un’intervista a Radio Marte durante il programma “Marte Sport Live”,ha analizzato vari aspetti della squadra partenopea e del suo allenatore, Antonio Conte.-Empoli: Attenzione e Preparazioneha sottolineato che la partita contro l’Empoli non sarà facile. La pausa per le nazionali ha restituito alcuni giocatori al, ma il tecnico Conte ha dimostrato di sapere come richiamarli alla causa e come prepararli ad affrontare l’avversario. Questa capacità di gestione del gruppo è fondamentale in un campionato competitivo come la Serie A.