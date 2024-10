Primoz Roglic sul 2025: "Farò le corse dove non ci sarà Pogacar" (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - C'è una Slovenia ai piedi di Tadej Pogacar e ce n'è un'altra che non dimentica Primoz Roglic, colui che anche in una stagione costellata di cadute (non proprio una novità) riesce a portare a casa, su tutti, la Vuelta 2024, la sua quarta totale. L'anno scorso era stata la volta del Giro d'Italia 2023, ma la costante è che all'appello continua a mancare il Tour de France, il tarlo assoluto reso tale proprio da un allora semisconosciuto Pogacar, che nel 2020 si impose a sorpresa nella decisiva cronoscalata de La Planche des Belles Filles. Vincendo il Giro di Lombardia 2024, curiosamente, Tadej ha eguagliato il numero di vittorie totali (88) di Roglic, ma praticamente in metà anni di carriera: corsa alla quale Primoz aveva detto di no per motivi spiegati dal diretto interessato. Sport.quotidiano.net - Primoz Roglic sul 2025: "Farò le corse dove non ci sarà Pogacar" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - C'è una Slovenia ai piedi di Tadeje ce n'è un'altra che non dimentica, colui che anche in una stagione costellata di cadute (non proprio una novità) riesce a portare a casa, su tutti, la Vuelta 2024, la sua quarta totale. L'anno scorso era stata la volta del Giro d'Italia 2023, ma la costante è che all'appello continua a mancare il Tour de France, il tarlo assoluto reso tale proprio da un allora semisconosciuto, che nel 2020 si impose a sorpresa nella decisiva cronoscalata de La Planche des Belles Filles. Vincendo il Giro di Lombardia 2024, curiosamente, Tadej ha eguagliato il numero di vittorie totali (88) di, ma praticamente in metà anni di carriera: corsa alla qualeaveva detto di no per motivi spiegati dal diretto interessato.

