IT-Wallet: il portafoglio digitale degli italiani prende forma: dal 23 ottobre patente e tessera sanitaria entrano nello smartphone (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Italia fa un passo avanti verso la digitalizzazione con IT-Wallet, il portafoglio digitale che promette di semplificare la vita dei cittadini. A partire dal 4 dicembre, dopo una fase di sperimentazione iniziale con 50.000 utenti, IT-Wallet sarà accessibile a tutti gli italiani tramite l'app IO, già utilizzata per il Green Pass durante la pandemia. L'articolo IT-Wallet: il portafoglio digitale degli italiani prende forma: dal 23 ottobre patente e tessera sanitaria entrano nello smartphone . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Italia fa un passo avanti verso la digitalizzazione con IT-, ilche promette di semplificare la vita dei cittadini. A partire dal 4 dicembre, dopo una fase di sperimentazione iniziale con 50.000 utenti, IT-sarà accessibile a tutti glitramite l'app IO, già utilizzata per il Green Pass durante la pandemia. L'articolo IT-: il: dal 23

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

It Wallet - il portafoglio elettronico enterà in vigore dal 2025. Cosa cambia - Sarà presente nell’app IO e i documenti digitali in esso contenuti avranno pieno valore legale, motivo questo che renderà possibile il loro utilizzo per ogni operazione e transazione, sia online che offline; - nel 2026, dopo un primo anno di prova, l’IT Wallet verrà ulteriormente rafforzato, con l’obiettivo che è raggiungere la piena digitalizzazione dell’identità del cittadino. (Quotidiano.net)

Nell’attesa di IT-Wallet arriva PWallet - il portafoglio digitale di Poste Italiane - L'app Poste Italiane si aggiorna su Android e introduce Pwallet, il portafoglio digitale dove caricare carta d'identità , patente e non solo! L'articolo Nell’attesa di IT-Wallet arriva PWallet, il portafoglio digitale di Poste Italiane proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)