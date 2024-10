Tuttivip.it - “Vi dico cosa le succede ora”. Ballando, Selvaggia smonta Sonia: “Perché succede tutto questo”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante l’ultima puntata dicon le Stelle, si è acceso nuovamente lo scontro traLucarelli eBruganelli, culminato in un duro botta e risposta. La concorrente, durante il programma, ha menzionato anche il suo ex marito, una mossa che non è affatto piaciuta alla giurata. Quest’ultima, ospite a Domenica In con Mara Venier, ha espresso il suo disappunto, criticando apertamente l’atteggiamento die il modo in cui sta gestendo il suo ruolo.ha sottolineato comedebba affrontare il suo “ruolo” nel programma, anche a costo di apparire antipatica, affermando: “E che non ci venga a dire che ha problemi adesso che non sta più con il marito.Bruganelli non era simpatica nemmeno quando era la signora Bonolis. Quindi non mi sembra che la sua giustificazione regga. Lei deve smetterla di cercare appigli.