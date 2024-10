Quando torna Sinner? I prossimi tornei sino alla Coppa Davis: una ricca esibizione, poi breve riposo (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sono molto soddisfatto della stagione, ma non è ancora finita“. Parole e pensieri di Jannik Sinner dopo l’ennesimo trionfo di questo 2024. L’altoatesino si è regalato anche il Masters1000 di Shanghai, regolando nella Finale del torneo cinese il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 7-6 (4) 6-3. Una vittoria che ha certificato la superiorità del pusterese nel circuito, in considerazione della matematica certezza di chiudere la stagione da n.1 del mondo. Poco tempo per festeggiare e ci si proietta a quel che sarà. Contrariamente alle ultime stagioni, Sinner non affronterà l’ATP500 di Vienna, torneo austriaco vinto nel 2023. Dal 16 al 19 ottobre, infatti, sarà a Riad (Arabia Saudita) per affrontare una ricchissima esibizione. Oasport.it - Quando torna Sinner? I prossimi tornei sino alla Coppa Davis: una ricca esibizione, poi breve riposo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sono molto soddisfatto della stagione, ma non è ancora finita“. Parole e pensieri di Jannikdopo l’ennesimo trionfo di questo 2024. L’altoatesi è regalato anche il Masters1000 di Shanghai, regolando nella Finale del torneo cinese il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 7-6 (4) 6-3. Una vittoria che ha certificato la superiorità del pusterese nel circuito, in considerazione della matematica certezza di chiudere la stagione da n.1 del mondo. Poco tempo per festeggiare e ci si proietta a quel che sarà. Contrariamente alle ultime stagioni,non affronterà l’ATP500 di Vienna, torneo austriaco vinto nel 2023. Dal 16 al 19 ottobre, infatti, sarà a Riad (Arabia Saudita) per affrontare una ricchissima

Quando torna Sinner? La rinuncia dei 500 punti a Vienna e un’esibizione milionaria prima dello sprint finale - Jannik Sinner si prenderà poi una settimana di riposo e non giocherà il torneo ATP 500 di Vienna, dove lo scorso anno si impose in maniera nitida. Jannik Sinner affronterà il russo Medvedev al primo turno e in caso di vittoria si troverà di fronte Djokovic, mentre dall’altra parte del tabellone Alcaraz incrocerà Rune per guadagnarsi lo scontro diretto con Nadal. (Oasport.it)