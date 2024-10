Professioni infermieristiche, svolta epocale: il Ministro annuncia lauree specialistiche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – “Siamo a una svolta epocale nell’evoluzione della nostra figura professionale”, afferma il Presidente di Opi Arezzo Giovanni Grasso Il Ministro della Salute Orazio Schillaci aveva di fronte i 102 Presidenti degli ordini professionali provinciali, ed era quindi la platea migliore per un annuncio di carattere storico illustrando i provvedimenti del Governo sul personale sanitario. “È stato davvero importantissimo sentire il Ministro affermare la centralità del ruolo degli infermieri per garantire la qualità della sanità pubblica – racconta Giovanni Grasso, Presidente di Opi Arezzo e coordinatore degli Ordini della Toscana. Lanazione.it - Professioni infermieristiche, svolta epocale: il Ministro annuncia lauree specialistiche Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – “Siamo a unanell’evoluzione della nostra figura professionale”, afferma il Presidente di Opi Arezzo Giovanni Grasso Ildella Salute Orazio Schillaci aveva di fronte i 102 Presidenti degli ordini professionali provinciali, ed era quindi la platea migliore per un annuncio di carattere storico illustrando i provvedimenti del Governo sul personale sanitario. “È stato davvero importantissimo sentire ilaffermare la centralità del ruolo degli infermieri per garantire la qualità della sanità pubblica – racconta Giovanni Grasso, Presidente di Opi Arezzo e coordinatore degli Ordini della Toscana.

