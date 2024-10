Pichetto: “Se vogliamo le rinnovabili da qualche parte vanno fatte” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – Sugli attriti con la Sardegna sugli impianti energetici e in generale su possibili frizioni con le Regioni “ho una preoccupazione che devono avere tutti gli amministratori regionali e tutti coloro che affrontano la questione: noi paghiamo l’energia elettrica il doppio di Francia e Spagna e il 40% in più della Germania, sono i nostri competitori. La scelta è vogliamo rinnovabili? Se vogliamo le rinnovabili da qualche parte le dobbiamo fare”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante un’intervista a Radio 24. “Dobbiamo trovare il punto di equilibrio – ha proseguito -. Certamente le cautele, ma da qualche parte vanno fatte. E certamente è più facile farle dove c’è il sole ma l’idroelettricolo dobbiamo farlo sulle Alpi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – Sugli attriti con la Sardegna sugli impianti energetici e in generale su possibili frizioni con le Regioni “ho una preoccupazione che devono avere tutti gli amministratori regionali e tutti coloro che affrontano la questione: noi paghiamo l’energia elettrica il doppio di Francia e Spagna e il 40% in più della Germania, sono i nostri competitori. La scelta è? Seledale dobbiamo fare”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, GilbertoFratin, durante un’intervista a Radio 24. “Dobbiamo trovare il punto di equilibrio – ha proseguito -. Certamente le cautele, ma da. E certamente è più facile farle dove c’è il sole ma l’idroelettricolo dobbiamo farlo sulle Alpi.

