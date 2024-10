Theo Hernandez verso l’addio: il Milan segue il sostituto, ora cambia tutto (Di domenica 13 ottobre 2024) Potrebbe non essere più rossonero il futuro di Theo Hernandez. Il Milan si prepara all’addio e monitora già il nome del sostituto. Dire che il match di Firenze non è stato certo da ricordare per Theo Hernandez è un eufemismo. Il terzino francese ha rimediato un rigore sbagliato e un cartellino rosso evitabilissimo, contribuendo in negativo alla sconfitta del Milan contro la Fiorentina. Una prestazione decisamente sottotono che si inserisce in un inizio stagione contraddistinto anche dalle polemiche per i presunti screzi con il tecnico Fonseca dopo la scena del cooling break all’Olimpico di Roma. Insomma, al momento Theo Hernandez sembra far parlare di se più per i comportamenti e i presunti problemi con tecnico e ambiente che per le prestazioni in campo. Tvplay.it - Theo Hernandez verso l’addio: il Milan segue il sostituto, ora cambia tutto Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Potrebbe non essere più rossonero il futuro di. Ilsi prepara ale monitora già il nome del. Dire che il match di Firenze non è stato certo da ricordare perè un eufemismo. Il terzino francese ha rimediato un rigore sbagliato e un cartellino rosso evitabilissimo, contribuendo in negativo alla sconfitta delcontro la Fiorentina. Una prestazione decisamente sottotono che si inserisce in un inizio stagione contraddistinto anche dalle polemiche per i presunti screzi con il tecnico Fonseca dopo la scena del cooling break all’Olimpico di Roma. Insomma, al momentosembra far parlare di se più per i comportamenti e i presunti problemi con tecnico e ambiente che per le prestazioni in campo.

