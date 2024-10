Serie A1 Femminile 2024/2025 volley: tutti i risultati e la classifica (Di domenica 13 ottobre 2024) tutti i risultati e la classifica della regular season della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. I Giochi Olimpici di Parigi hanno regalato all’Italvolley il primo storico oro grazie al trionfo delle azzurre di Julio Velasco, ma ora è tempo di tornare in campo per la stagione dei club. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a darsi battaglia nella massima Serie del campionato italiano, il più competitivo al mondo. Quattordici le squadre al via con la solita favorita Conegliano, che va a caccia di un altro en-plein di trofei ma mai come quest’anno avrà del filo da torcere. La principale avversaria è Milano, anche Scandicci vuole inserirsi nella lotta, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito, tutti gli esiti delle partite e la classifica della regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024)e ladella regular season dellaA1di. I Giochi Olimpici di Parigi hanno regalato all’Italil primo storico oro grazie al trionfo delle azzurre di Julio Velasco, ma ora è tempo di tornare in campo per la stagione dei club. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a darsi battaglia nella massimadel campionato italiano, il più competitivo al mondo. Quattordici le squadre al via con la solita favorita Conegliano, che va a caccia di un altro en-plein di trofei ma mai come quest’anno avrà del filo da torcere. La principale avversaria è Milano, anche Scandicci vuole inserirsi nella lotta, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito,gli esiti delle partite e ladella regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

LIVE – Talmassons-Conegliano 0-3 (23-25 - 20-25 - 18-25) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - La palla è fuori veramente di un centimetro, forse meno, ma è punto Conegliano: 7-9 TERZO SET – Pallonetto spinto di Kraiduba, Talmassons non molla: 7-8 TERZO SET – Conegliano allunga e coach Barbieri ferma tutto: 4-8 TERZO SET – Ace di Haak: 4-6 TERZO SET – Scambio lungo chiuso da una pipe velocissima di Gabi: 4-5 TERZO SET – Due errori consecutivi in attacco di Haak: 3-3 TERZO SET – Subito uno ... (Sportface.it)

Volley - Serie A1 Femminile 2024/2025 : Conegliano supera 3-0 una combattiva Talmassons - Alla distanza però emerge la superiorità delle pantere di Daniele Santarelli, che conquistano il secondo successo in tre set e rimangono così in vetta alla classifica a punteggio pieno. Grandi prestazioni per Lina Alsmeier (13 punti) e Mayu Ishikawa (12 punti), mentre a Pinerolo non bastano i 17 punti di Malwina Smarzek. (Sportface.it)

LIVE – Talmassons-Conegliano 0-2 (23-25 - 20-25 - 10-15) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - . 02 – Si parte! 16. Le pantere di Daniele Santarelli però non hanno alcuna intenzione di concedere spazio e vanno a caccia di un altro successo dopo quello contro Busto Arsizio, nonostante l’assenza della tifoseria organizzata per il chiacchierato rincaro dei biglietti. 00 di domenica 13 ottobre al Palazzetto dello Sport di Latisana. (Sportface.it)