Ilveggente.it - Gratta e Vinci, vincita record: 4 milioni e mezzo

(Di domenica 13 ottobre 2024)tein un paio di giorni in una sola regione. Ecco quello che è successo. Tre biglietti protagonisti Quattrodi euro in un colpo solo. O, per meglio dire, in pochissimi giorni. Trete che hanno portato al computo totale che vi abbiamo appena detto e, la particolarità, è che i fatti sono successi tutti in una sola regione., tutti vincenti (Ansafoto) – Ilveggente.itNo, non in Lombardia, dove di solito ci sono questete e no, nemmeno in Campania, l’altra regione dove di solito escono questete. E se starete pensando al Lazio nemmeno questo. I fatti, e mai era successa davvero una cosa del genere, sono stati in Sicilia. Duete da duedi euro, quindi voliamo a 4, più unata di 500mila euro. Quindi, in totale, quattro