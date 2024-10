Thesocialpost.it - Daniele Rezza, chi è il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua

(Di domenica 13 ottobre 2024) A dx l’omicida di, ilMilano, 13 ottobre 2024 – “Ho fatto una cazzata a Rozzano”. Queste le parole di, 19 anni, fermato ieri alla stazione di Alessandria per un normale controllo. Gli agenti della Polfer, dopo aver verificato i suoi documenti, lo lasciano andare, ma pochi passi dopo, il giovane si volta di scatto e confessa spontaneamente: “Ho fatto una cazzata a Rozzano”. Quella confessione, apparentemente casuale, si collega subito a un omicidio che aveva scosso l’opinione pubblica il giorno precedente.Leggi anche: Schianto tra un autobus e uno scooter: morto il 20enne Alberto Rossi Poco dopo la sua ammissione,viene preso in custodia dai carabinieri del Nucleo Investigativo di via Moscova, coordinati dal colonnello Antonio Coppola.