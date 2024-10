Travolto e ucciso mentre attraversa la strada a Pavia: sotto accusa i nuovi lampioni led (Di sabato 12 ottobre 2024) Pavia – Ancora un incidente mortale a Pavia. A perdere la vita giovedì sera poco prima dello scoccare delle 21 è stato un uomo di 59 anni che stava attraversando viale Cremona. Secondo una prima ricostruzione il pedone dal punto in cui si trova il numero civico 183, vicino all’incrocio con via Amati, stava andando verso il 250 che si trova sull’altro lato. Proprio nello stesso istante dalla periferia stava arrivando un’auto che non è riuscita a evitare il cinquantanovenne che è rimasto sull’asfalto. Si è capito subito che le condizioni di Andrea Bolzoni di Linarolo erano molto gravi. È stata chiamata un’ambulanza e i sanitari della Croce verde sono arrivati in pochi minuti. Ilgiorno.it - Travolto e ucciso mentre attraversa la strada a Pavia: sotto accusa i nuovi lampioni led Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024)– Ancora un incidente mortale a. A perdere la vita giovedì sera poco prima dello scoccare delle 21 è stato un uomo di 59 anni che stavando viale Cremona. Secondo una prima ricostruzione il pedone dal punto in cui si trova il numero civico 183, vicino all’incrocio con via Amati, stava andando verso il 250 che si trova sull’altro lato. Proprio nello stesso istante dalla periferia stava arrivando un’auto che non è riuscita a evitare il cinquantanovenne che è rimasto sull’asfalto. Si è capito subito che le condizioni di Andrea Bolzoni di Linarolo erano molto gravi. È stata chiamata un’ambulanza e i sanitari della Croce verde sono arrivati in pochi minuti.

