Quotidiano.net - Stellantis, Tavares in Parlamento: "Abbiamo un piano per l’Italia". E chiede incentivi per l’elettrico

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nessuna intenzione di lasciare. E nessuna richiesta di rinvio della scadenza del 2025 sulle emissioni di Co2. Ma per vendere le auto elettriche e salvare il settore non c’è che una strada:per chi acquista. Carlo, parla per la prima volta in, davanti ai deputati e senatori delle Commissioni Attività produttive e Industria. Una convocazione nata sull’onda della grande crisi che ha investito l’automotive in tutta Europa e sulle notizie del crollo delle vendite anche in Italia. Prima dell’audizione, il manager, che potrebbe lasciarenel 2026, aveva incontrato i sindacati, e annunciato l’anticipo della produzione della 500 Ibrida a Mirafiori. Durante l’incontro,ha illustrato le sfide del mercato Usa e ilper rafforzare la competitività in Europa.