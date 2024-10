Perché i danesi sono felici? E come possiamo imparare da loro? Qualche idea (e un libro) da cui prendere spunto (Di sabato 12 ottobre 2024) Comparire sempre tra i Paesi più felici nel World Happiness Report, il rapporto sulla felicità nel mondo voluto dall’Onu nel 2011, fa della Danimarca un paese modello. Anche quando il buio divora la luce e nonostante l’indole danese sia riservata e poco espansiva, la soddisfazione individuale è alta e solida. Iodonna.it - Perché i danesi sono felici? E come possiamo imparare da loro? Qualche idea (e un libro) da cui prendere spunto Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Comparire sempre tra i Paesi piùnel World Happiness Report, il rapporto sullatà nel mondo voluto dall’Onu nel 2011, fa della Danimarca un paese modello. Anche quando il buio divora la luce e nonostante l’indole danese sia riservata e poco espansiva, la soddisfazione individuale è alta e solida.

