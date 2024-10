Migranti, Piantedosi: “Centri in Albania pronti prossima settimana” (Di sabato 12 ottobre 2024) L'annuncio del ministro dell'Interno che chiarisce: "Non sono Cpr". Ma la Corte di giustizia europea potrebbe bloccarli I due Centri per Migranti in Albania saranno operativi dalla prossima settimana. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Noi contiamo di partire già dalla prossima settimana, poi speriamo di no: perché significherebbe non aver bisogno di Sbircialanotizia.it - Migranti, Piantedosi: “Centri in Albania pronti prossima settimana” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'annuncio del ministro dell'Interno che chiarisce: "Non sono Cpr". Ma la Corte di giustizia europea potrebbe bloccarli I dueperinsaranno operativi dalla. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo. "Noi contiamo di partire già dalla, poi speriamo di no: perché significherebbe non aver bisogno di

Piantedosi : «I centri per migranti in Albania apriranno la prossima settimana» - L’attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’agosto del 2019, da capo del Viminale, negò lo di 147 migranti a bordo di una nave dell’ong spagnola. Se il sistema «manifesterà tempi rapidi, per sapere se le persone sono ammissibili di protezione internazionale o meno, e quindi da espellere e da riportare indietro», ha aggiunto il ministro, «ci sarà sicuramente un fattore di ... (Lettera43.it)