Lanotiziagiornale.it - Via della seta europea, le multinazionali ringraziano

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Europa si veste da Babbo Natale ma i pacchi li consegna solo alle sue grandi aziende. È questa la fotografia che emerge dall’ultimo rapporto di Oxfam sul Global Gateway, la strategia dell’Ue per gli investimenti e lo sviluppo globale. Lanciata nel 2021 come alternativa “democratica e trasparente” alla Viacinese, il Global Gateway dovrebbe mobilitare fino a 300 miliardi di euro entro il 2027 per progetti di sviluppo nel Sud del mondo. Peccato che dietro la retorica dei “valori europei” si nasconda una realtà ben diversa. Secondo l’analisi di Oxfam, oltre il 60% dei progetti finanziati dalla viaandrà a beneficio di almeno un’azienda. Su 40 progetti esaminati, 25 sosterranno colossi del Vecchio Continente come Siemens, Moller Group o Suez.