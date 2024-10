Ilrestodelcarlino.it - "Non esiste la squadra di Polci e quella di Marconi: il club cresce e si apre ad investimenti importanti"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Presente e futuro dell’Ancona in campo e fuori, secondo il neopresidente Massimiliano, che è intervenuto mercoledì scorso a "Dorici", programma in onda su Vera Tv condotto in studio dal giornalista Mauro Anconetani. Ospiti di questa puntata, appunto, e il caposervizio sport del Resto del Carlino, Andrea Massaro. Sulla società il presidente di Belforte del Chienti è stato chiaro: "Non farei una distinzione tra uomini die di, perché tutti stiamo lavorando per un unico obiettivo, per creare una società solida, come già è, e per continuare su questa strada. Lo scorso giugno è stato per merito del sindaco Daniele Silvetti che io eci siamo incontrati e ci siamo messi a lavorare insieme per dare vita a questo progetto. Le cariche erano e sono fondamentali ma la cosa più importante è che ora siamo tutti uniti per creare un assetto da società più forte.