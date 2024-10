Liguria, il sondaggio che imbarazza il Pd: i dati sulle regionali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria è avanti nell'ultimo sondaggio realizzato dall'istituto Ipsos. Il dato riportato da Nando Pagnoncelli smonta una volta per tutte la vulgata della sinistra sul caso Toti. Ebbene, il sindaco di Genova Marco Bucci è avanti ad Andrea Orlando nella corsa alla carica di governatore, si legge sul Corriere di venerdì 11 ottobre. Il 50% degli intervistati ha un giudizio negativo sulla gestione Toti, il 42% positivo. Bucci è conosciuto dall'83% dei liguri, Orlando dal 71%. Mentre il 47% del campione si dichiara certo di andare a votare, gli orientamenti di voto per Bucci sono al 49%, quelli di Orlando al 46%. Non un vantaggio schiacciante, ma significativo. L'elettorato, inoltre, ritiene più probabile la vittoria di Bucci (39%) rispetto a quella di Orlando (17%). Iltempo.it - Liguria, il sondaggio che imbarazza il Pd: i dati sulle regionali Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regioneè avanti nell'ultimorealizzato dall'istituto Ipsos. Il dato riportato da Nando Pagnoncelli smonta una volta per tutte la vulgata della sinistra sul caso Toti. Ebbene, il sindaco di Genova Marco Bucci è avanti ad Andrea Orlando nella corsa alla carica di governatore, si legge sul Corriere di venerdì 11 ottobre. Il 50% degli intervistati ha un giudizio negativo sulla gestione Toti, il 42% positivo. Bucci è conosciuto dall'83% dei liguri, Orlando dal 71%. Mentre il 47% del campione si dichiara certo di andare a votare, gli orientamenti di voto per Bucci sono al 49%, quelli di Orlando al 46%. Non un vantaggio schiacciante, ma significativo. L'elettorato, inoltre, ritiene più probabile la vittoria di Bucci (39%) rispetto a quella di Orlando (17%).

