Cucina e divertimento su Rai 1 con le nuove puntate di È sempre mezzogiorno!

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre, su Rai 1, tornano cinquedi “È!”, il programma dicondotto da Antonella Clerici, prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me. Come, lo show si svolgerà alle 11.55, offrendo agli spettatori non soloricette, ma anche momenti di intrattenimento, giochi a premi e ospiti speciali. Ricette e ospiti d’eccezione La settimana sarà caratterizzata dalla presenza di rinomati chef e cuochi, che porteranno in studio il meglio delle tradizioni gastronomiche regionali italiane. Tra gli esperti che si avvicenderanno ai fornelli, spiccano Ivano Ricchebono, che delizierà il pubblico con le sue ricette della tradizione genovese, e Antonella Ricci, che rielaborerà piatti dellapugliese.