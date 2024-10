Ad Avellino la presentazione della raccolta di aforismi "Dell'anima i riflessi" di Maria Ronca (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si presenta sabato 12 ottobre 2024 alle ore 17 presso il Caffè sociale Hope in via Episcopio, 1 di Avellino, la raccolta di aforismi "Dell'anima i riflessi" di Maria Ronca. Saranno presenti il giornalista Gianluca Amatucci, Elvira Napolitano, Paola De lorenzo e l'artista Stefano Buonavita Avellinotoday.it - Ad Avellino la presentazione della raccolta di aforismi "Dell'anima i riflessi" di Maria Ronca Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si presenta sabato 12 ottobre 2024 alle ore 17 presso il Caffè sociale Hope in via Episcopio, 1 di, ladi" di. Saranno presenti il giornalista Gianluca Amatucci, Elvira Napolitano, Paola De lorenzo e l'artista Stefano Buonavita

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avellino, per Biacolino 7 punti in 3 partite: le mosse per tornare a sognare - Cosa è cambiato tra l'Avellino di Michele Pazienza e quello di Raffaele Biancolino? A leggere la classifica verrebbe da rispondere che la luce dei 7 punti raccolti dal Pitone, in sole ... (ilmattino.it)

Omicidio Lippiello, sull’abbreviato decisione il tre dicembre davanti al Gup - AVELLINO- Ci sara’ un processo con il rito abbreviato per i due presunti autori del delitto Lippiello? Dopo la richiesta di giudizio immediato accolta dal Gip del Tribunale di Avellino e firmata dal p ... (irpinianews.it)

Tornano le giornate FAI d’autunno - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano in tutta Italia per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e p ... (irpinia24.it)