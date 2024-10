Torino, non solo Balotelli per sostituire Zapata: spunta l’ipotesi Simeone|Calciomercato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-08 16:26:00 Fermi tutti! Il Torino proverà a sfruttare la pausa delle nazionali per individuare il miglior sostituto possibile di Duvan Zapata, che contro l’Inter ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale, andando di fatto incontro alla chiusura anticipata della propria stagione. In ogni caso, i granata non prevedono di intervenire sul mercato prima di gennaio 2025, senza attingere quindi dal mercato degli svincolati, che vedeva Mario Balotelli in prima fila come possibile “erede” del colombiano, al centro dell’attacco di Paolo Vanoli. NUOVA IPOTESI – Nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità, che porta a Giovanni Simeone: l’attaccante del Napoli è stato molto poco utilizzato in quest’inizio di stagione da Antonio Conte, soprattutto nelle ultime uscite, collezionando solo 139 minuti finora in Serie A. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-08 16:26:00 Fermi tutti! Ilproverà a sfruttare la pausa delle nazionali per individuare il miglior sostituto possibile di Duvan, che contro l’Inter ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale, andando di fatto incontro alla chiusura anticipata della propria stagione. In ogni caso, i granata non prevedono di intervenire sul mercato prima di gennaio 2025, senza attingere quindi dal mercato degli svincolati, che vedeva Marioin prima fila come possibile “erede” del colombiano, al centro dell’attacco di Paolo Vanoli. NUOVA IPOTESI – Nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità, che porta a Giovanni Simeone: l’attaccante del Napoli è stato molto poco utilizzato in quest’inizio di stagione da Antonio Conte, soprattutto nelle ultime uscite, collezionando139 minuti finora in Serie A.

L'infortunio di Zapata è gravissimo. Come cambia ora il Torino - Ci sarà bisogno anche di Karamoh, sulla cui testa aleggia un grosso punto interrogativo da diverse stagioni: talento da aspettare o promessa sfumata? Ma, oltre ai numeri, quel che maggiormente perde il Toro con l'infortunio di Zapata è la leadership che l'attaccante, acquistato dall'Atalanta due estati fa, porta in campo. (Agi.it)

Balotelli Torino - quanto c’è di vero? Ecco le ultime sul possibile colpo per sostituire Zapata - Balotelli-Torino, è realtà? Il discorso è molto ampio, ma sicuramente i social si sono già schierati Mario Balotelli torna in Serie A? Il Torino ci pensa e può essere seriamente l’ultima spiaggia ad alto livello per l’ex attaccante di Inter e Milan tra le altre. Ieri Emiliano Moretti si è messo al lavoro insieme al […]. (Calcionews24.com)