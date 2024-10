“Suo figlio ha investito una persona, deve risarcire 8.800 euro”: anziani coniugi chiamano i carabinieri e sventano la truffa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cermenate, 9 ottobre 2024 – Hanno chiamato la centrale dei carabinieri per verificare che il figlio fosse effettivamente stato coinvolto in un incidente, sventando il tentativo di truffa. I carabinieri di Cermenate hanno così denunciato per tentata truffa un trentenne napoletano, sorpreso mentre stata suonando il campanello dell’abitazione dei due anziani coniugi. Poco prima la coppia era stata infatti contattata telefonicamente da un sedicente “maresciallo dei carabinieri” di Como, che li informava che il figlio aveva investito una persona ed era trattenuto in caserma in stato di fermo. La conversazione è quindi proseguita con la richiesta di un risarcimento di 8. Ilgiorno.it - “Suo figlio ha investito una persona, deve risarcire 8.800 euro”: anziani coniugi chiamano i carabinieri e sventano la truffa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cermenate, 9 ottobre 2024 – Hanno chiamato la centrale deiper verificare che ilfosse effettivamente stato coinvolto in un incidente, sventando il tentativo di. Idi Cermenate hanno così denunciato per tentataun trentenne napoletano, sorpreso mentre stata suonando il campanello dell’abitazione dei due. Poco prima la coppia era stata infatti contattata telefonicamente da un sedicente “maresciallo dei” di Como, che li informava che ilavevaunaed era trattenuto in caserma in stato di fermo. La conversazione è quindi proseguita con la richiesta di un risarcimento di 8.

