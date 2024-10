Perché Spalletti considera Raspadori importante per la Nazionale se nel Napoli di Conte gioca poco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una frase del ct durante la conferenza stampa prima del Belgio spiega Perché ritiene il calciatore del Napoli è nella sua lista dei convocati. Nella squadra di Conte, invece, "Jack" fatica a trovare spazio. Fanpage.it - Perché Spalletti considera Raspadori importante per la Nazionale se nel Napoli di Conte gioca poco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una frase del ct durante la conferenza stampa prima del Belgio spiegaritiene il calciatore delè nella sua lista dei convocati. Nella squadra di, invece, "Jack" fatica a trovare spazio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sabatini : “Scudetto? Inter favorita - ma il Napoli è la vera rivale! Conte feroce - i giocatori lo seguono” - Giuntoli ha scelto un allenatore che a Bologna ha mostrato un calcio bellissimo e concreto”. Parlando dell’Inter, Sabatini ha lodato Simone Inzaghi: “Ogni anno aggiunge qualcosa, non si ferma. Con il campionato che entra nel vivo, la battaglia per lo scudetto si preannuncia avvincente, con il Napoli pronto a dare del filo da torcere all’Inter. (Napolipiu.com)

Taglialatela : “Conte è una garanzia per il Napoli” - Entrambi sono serissimi e danno delle regole precise, questo compatta il gruppo. Di seguito le sue parole alla radio. Conte? Sta plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza, lui è una garanzia. Sembra che non abbia personalità, invece ne ha tanta. Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni a Napoli Magazine Live. (Terzotemponapoli.com)

Arriva a Napoli il tour del contest musicale Play With Music - AW LAB in partnership con adidas Originals è lieto di annunciare la nuova edizione di PLAY WITH MUSIC, il concorso che mira a scoprire giovani artisti emergenti della scena musicale italiana, con la partecipazione di Ditonellapiaga (in foto) come ambassador ufficiale. Il contest, che vede... (Napolitoday.it)