Meloni: “Che aumenteremo le tasse è falso. Questo lo facevano i governi di sinistra” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo", cita il video pubblicato su Facebook dalla Premier Giorgia Meloni dopo svariate dichiarazioni dell'opposizione nei confronti del Governo L'articolo Meloni: “Che aumenteremo le tasse è falso. Questo lo facevano i governi di sinistra” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Meloni: “Che aumenteremo le tasse è falso. Questo lo facevano i governi di sinistra” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Lodi. Noi lele abbassiamo", cita il video pubblicato su Facebook dalla Premier Giorgiadopo svariate dichiarazioni dell'opposizione nei confronti del Governo L'articolo: “Chelelodi” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Meloni : «Aumento delle tasse? Falso. Non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani» - «Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso. Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le... (Ilmattino.it)

Manovra - Meloni : “Falso che aumentiamo tasse - lo facevano i governi di sinistra” - Il governo è al lavoro per una manovra che “migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici” conclude la presidente del Consiglio. È falso. “Leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite ... (Lapresse.it)

Manovra - il video di Meloni sui social : "È falso che il governo aumenterà le tasse" - Le tasse non aumenteranno. Parole di Giorgia Meloni. Nel giorno in cui il ministro Giorgetti conferma che ci sarà un "allineamento" delle accise su benzina e diesel, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni smentisce categoricamente le voci di un possibile aumento delle tasse da parte del... (Today.it)