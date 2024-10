Amica.it - Levon Hawke ha debuttato come regista e autore teatrale e tutta la sua famiglia era in prima fila. A cominciare dalla sorella Maya Hawke

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unaunita, non c’è che dire. Un clan che si compatta quando c’è da celebrare uno dei suoi membri. E così, quandohadi uno spettacolo, ecco che mamma, papà,e amici intimi si sono precipitati a occupare la. Il debuttodiIl 22enne figlio di Uma Thurman e Ethan, laureando in Filosofia alla Brown University, ha iniziato la carrieraattore. Recitando accanto a Tom Holland in The Crowded Room o nel film di Zoe Kravitz, Blink Twice (2024). Ma questa volta non ha messo in mostra le sue doti attoriali. Perché ha messo in scenaun testoscritto da lui Al Coffey Street Studio di Red Hook, a Brooklyn: Picture Day.