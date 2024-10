Linkiesta.it - La gestione industriale del carbonio

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 61 di We – World Energy, il magazine di Eni Il polverone delle recenti elezioni europee ancora non si è del tutto depositato che ecco Bruxelles prepararsi al nuovo ciclo legislativo del prossimo quinquennio. Al centro del dibattito sulla direzione strategica dell’Europa c’è il contrasto apparente tra l’interesse alla decarbonizzazione delle industrie e l’interesse a evitare la deindustrializzazione dell’Europa. La prossima fase del Green Deal europeo, che prevede ladel, s’incentra sulla promozione di soluzioni climatiche efficienti in termini di costo.