Juan Jesus furioso dopo il tentato furto: il commento di Alvino

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Notte da incubo per: il difensore del Napoli ha subito un tentativo didella sua auto e si è sfogato sui social. Carloè intervenuto a difesa del giocatore. Brutta avventura per, tornato a Napoliqualche giorno di vacanza con la famiglia. Nella notte il difensore brasiliano ha subito un tentativo didella sua auto. Uno shock per il giocatore, che alle 5:34 del mattino ha deciso di condividere la sua rabbia e il suo dispiacere sui social., ildiMolti tifosi del Napoli non hanno preso bene il post di, accusandolo di dare troppa visibilità a un episodio negativo che rischia di mettere in cattiva luce la città.