Jesi, giornata del malato reumatico: week end di screening gratuiti in centro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 9 ottobre 2024 - giornata del malato reumatico, al via la campagna di divulgazione e screening gratuiti per la diagnosi precoce. Appuntamento a Jesi, in piazza Colocci sabato e domenica grazie ad A.Ma.R. Marche Odv (Associazione Malati Reumatici delle Marche), associazione di pazienti e operatori sanitari, costituitasi nel 2011 con l’intento di “far conoscere le malattie reumatiche e farsi portavoce e sostenitrice dei diritti fondamentali dei malati reumatici, in particolare il diritto ad una diagnosi precoce, a cure tempestive e adeguate, a una assistenza specialistica qualificata”. Le malattie reumatiche sono patologie croniche e costituiscono un gruppo di condizioni molto diverse fra loro in termini di manifestazioni cliniche: da un lato malattie degenerative, dall’altro malattie infiammatorie ed autoimmuni. Ilrestodelcarlino.it - Jesi, giornata del malato reumatico: week end di screening gratuiti in centro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Ancona), 9 ottobre 2024 -del, al via la campagna di divulgazione eper la diagnosi precoce. Appuntamento a, in piazza Colocci sabato e domenica grazie ad A.Ma.R. Marche Odv (Associazione Malati Reumatici delle Marche), associazione di pazienti e operatori sanitari, costituitasi nel 2011 con l’intento di “far conoscere le malattie reumatiche e farsi portavoce e sostenitrice dei diritti fondamentali dei malati reumatici, in particolare il diritto ad una diagnosi precoce, a cure tempestive e adeguate, a una assistenza specialistica qualificata”. Le malattie reumatiche sono patologie croniche e costituiscono un gruppo di condizioni molto diverse fra loro in termini di manifestazioni cliniche: da un lato malattie degenerative, dall’altro malattie infiammatorie ed autoimmuni.

