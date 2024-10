Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Carney Chukwuemeka al posto di Ismael Bennacer? Il piano di Geoffrey Moncada

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)potrebbe arrivare a gennaio per sostituire l’infortunato: ildipuò essere il sostituto die porrebbe arrivare durante la finestra invernale di– che si aprirà a gennaio. Il centrocampista inglese è in uscita dal Chelsea in quanto non rientra nei piani del club. Dall’inizio di stagione ha, infatti, collezionato solamente una frazione di gara in Carabao Cup. Zero, invece, i minuti disputati in Premier League. Ecco che allora, il suo arrivo in rossonero potrebbe rappresentare una grandissima occasione, visto che il club inglese ha bisogno di fare cassa e di sfoltire la rosa.