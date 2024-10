Quotidiano.net - Avrà un lavoro il disoccupato svenuto in strada

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unsviene per lain centro a Roma perché non mangia da tre giorni e, dopo che è scattata una gara di solidarietà, trova anchegrazie alla generosità di Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione SS Lazio 1900 e moglie del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il protagonista di questa disavventura a lieto fine è un uomo di 60 anni, padre di un ragazzino di 12. Una storia di disperazione dovuta alla mancanza di posti diche investe tantissime famiglie italiane. L’uomo – da quanto si appreso – ha perso ilin una ditta che si occupa di ristrutturazioni a febbraio e da allora non è riuscito a trovare un’altra occupazione. Girovagava per le strade della Capitale, in zona Prati, bussava a negozi e a portoni chiedendo une un aiuto.