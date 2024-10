Quotidiano.net - Uragano Milton, Florida a un passo dall’inferno. “Chi resta muore”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Miami, 8 ottobre 2024 – L’è stato declassato da categoria 5 a 4. Ma non fa meno paura. Atteso sulladomani, è attualmente sostenuto da venti fortissimi (fino a 250 km/h). Quel che è peggio è che nel frattempo crescerà di estensione. Sono le stime dell’Hurricane National Center del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), che descrive il tifone come “estremamente pericoloso”. Quandoatterrerà su Tampa (costa occidentale della), sarà presumibilmente di categoria 3 della scala Saffir-Simpson. Gli uragani vanno naturalmente incontro a un indebolimento. Ma il processo non è irreversibile, anzi. E’ piuttosto fluttuante. In ogni caso mentre diminuisce d’intensità,estende il proprio raggio d’azione, quindi il suo impatto è potenzialmente devastante per un’area più vasta e per un numero più alto di persone.