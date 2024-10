Lanazione.it - La Squadra Corse Città di Pisa taglia il traguardo in Coppa Italia Rally

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - Buone conferme dagli equipaggi al completo con vittoria di classe sia per Marchi-Salotti su Renault Clio RS che per il duo rosa Moscardini-Bulfon su Fiat Seicento Sporting che hanno così guadagnato l’ammissione alla finale dellaa novembre aldella Lanterna dove si affronteranno con i finalisti di tutte e dieci zone in cui è divisa la. Un fine settimana fruttuoso quello appena trascorso per ladiasd avendo visto iltutti i suoi conduttori presenti sia aldi Pistoia sia alTerra Sarda. “Una gara difficile dove l’obiettivo era testare la macchina che aveva un motore completamente nuovo” dice Gianluca Marchi a fine gara e prosegue “abbiamo preso fiducia prova dopo prova e anche a livello di classifica assoluta alcuni buoni tempi li abbiamo fatti.