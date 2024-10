“La rivincita” è il singolo d’esordio de La classe media (Di martedì 8 ottobre 2024) Da venerdì 11 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “LA rivincita” (Overdub Recordings), il primo singolo de LA classe media già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 ottobre. Il brano “La rivincita” è un inno alle contraddizioni della nuova classe media, rappresentata dai giovani che passano da un contratto precario all’altro, senza una direzione chiara da seguire. Sono coloro che sono abituati a perdere, ma che meritano davvero una rivincita. Spiega la band a proposito del brano: «Ci definiscono “la classe media”, ma spesso si fa fatica ad arrivare a fine mese. Studiamo di più, giriamo l’Europa in cerca di un reddito, collezionando contratti precari, e dimenticandoci di lotte ormai perdute. Il sogno dell’Italia anni ‘80 è finito da un bel po’, e la seconda casa al mare è un miraggio di una o due generazioni fa. Ci siamo abituati a perdere. Ma questa volta è diverso. Laprimapagina.it - “La rivincita” è il singolo d’esordio de La classe media Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Da venerdì 11 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “LA” (Overdub Recordings), il primode LAgià disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 ottobre. Il brano “La” è un inno alle contraddizioni della nuova, rappresentata dai giovani che passano da un contratto precario all’altro, senza una direzione chiara da seguire. Sono coloro che sono abituati a perdere, ma che meritano davvero una. Spiega la band a proposito del brano: «Ci definiscono “la”, ma spesso si fa fatica ad arrivare a fine mese. Studiamo di più, giriamo l’Europa in cerca di un reddito, collezionando contratti precari, e dimenticandoci di lotte ormai perdute. Il sogno dell’Italia anni ‘80 è finito da un bel po’, e la seconda casa al mare è un miraggio di una o due generazioni fa. Ci siamo abituati a perdere. Ma questa volta è diverso.

