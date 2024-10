Tpi.it - Gabriele Corsi: “Lotto con l’Alzheimer di mio padre per essere ancora figlio, non mi vergogno di piangere”

(Di martedì 8 ottobre 2024): “condi mioper, conduttore e componente del Trio Medusa, ha mostrato un lato inedito di sé parlando della malattia che ha colpito suo. Intervistato dal Corriere della Sera, il presentatore ha parlato della sua storia di dolore raccontata anche nel suo libro, Che bella giornata speriamo che non piova, prossimamente in uscita: “con il suo Alzheimer per. È fragile come un uccellino. E io non midi. Quello nel libro è il vero”. La malattia è arrivata due anni come un fulmine a ciel sereno: “Nei primi test cognitivi fregava i medici. Faceva i calcoli alla perfezione ma poi non ricordava che giorno fosse. Un giorno è finito sull’A1 senza sapere perché e il peggioramento è stato fulmineo”. “Per giorni neanche ti guarda. A volte dico: oggi papà stava bene.