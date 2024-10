Buffon: “Conte e il Napoli? Ora tutti ne parlano, ma ricordate cosa dissi a giugno” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il capo delegazione azzurro elogia la Nazionale e lancia un messaggio sul Napoli di Conte Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a margine dell’evento “Stati Generali del Calcio” a Bologna, toccando vari argomenti, dalla crescita degli Azzurri al campionato di Serie A, con un accenno al Napoli di Antonio Conte. “Ragazzi giovani, ma già maturi” Buffon si è soffermato in particolare sui giovani della Nazionale, sottolineando la loro crescita sia sul piano tecnico che umano: “I ragazzi sono giovani, ma hanno già dimostrato qualcosa di importante. Dopo l’esperienza passata sono ancora più forti, e questo non può che renderci più ambiziosi. La Federazione li ringrazia per le vittorie, ma ci aspettiamo sempre prestazioni all’altezza. Non mi sorprende il loro rendimento recente, ma quello di qualche mese fa sì. Napolipiu.com - Buffon: “Conte e il Napoli? Ora tutti ne parlano, ma ricordate cosa dissi a giugno” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il capo delegazione azzurro elogia la Nazionale e lancia un messaggio suldiGianluigi, capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a margine dell’evento “Stati Generali del Calcio” a Bologna, toccando vari argomenti, dalla crescita degli Azzurri al campionato di Serie A, con un accenno aldi Antonio. “Ragazzi giovani, ma già maturi”si è soffermato in particolare sui giovani della Nazionale, sottolineando la loro crescita sia sul piano tecnico che umano: “I ragazzi sono giovani, ma hanno già dimostrato qualdi importante. Dopo l’esperienza passata sono ancora più forti, e questo non può che renderci più ambiziosi. La Federazione li ringrazia per le vittorie, ma ci aspettiamo sempre prestazioni all’altezza. Non mi sorprende il loro rendimento recente, ma quello di qualche mese fa sì.

