Nobel al via la settimana delle nomine | si parte dalla Medicina

(Di domenica 6 ottobre 2024) Al via la settima dei Premi. I vincitorivarie sezioni saranno annunciati tra il 7 e il 14 ottobre a Stoccolma. Per il Premio per la pace, il più prestigioso dei sei, gli esperti ritengono che quest’anno è più difficile che mai prevedere la scelta del Comitato norvegese del, che sarà rivelata venerdì 11 ottobre. E’ stato reso noto che sono state presentate 286 candidature per il Premio per la Pace. Anche il Premioper la Letteratura, che sarà annunciato giovedì 10 ottobre, genera ogni anno infiniti rumors. Molti opinionisti svedesi, come riferisce la stampa di Stoccolma, ritengono che quest’anno la scelta dell’Accademia Svedese ricadrà sulla scrittrice cinese Can Xue, che viene data favorita anche da diversi siti internazionali di scommesse. (Ildenaro)