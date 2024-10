Clayton rischia la squalifica al Grande Fratello? La parolaccia e il saluto particolare (Di domenica 6 ottobre 2024) Clayton rischia la squalifica dal reality Mediaset? L’attore stanotte si è lasciato andare parecchio dicendo una parolaccia e facendo lo strano saluto Clayton Norcross ha esagerato ieri sera dando della Tr*** a qualcuno nella casa e facendo il saluto particolare dentro la casa del Grande Fratello. Come reagirà il programma all’assurdo gesto e alla parola offensiva? Increduli gli inquilini che hanno cercato di mettere una pezza. Soprattutto Javier ha ripreso l’attore tra lo stupore dei compagni e soprattutto di Shaila incredula: “Oddio ma l’ha detto davvero? A chi? Clayton è impazzito? Ha detto ‘che è una tr**a’. È un’offesa brutta“. Leggi anche–> «Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sposano»: la proposta di Jannik Intanto sul web il pubblico è diviso tra chi si è scagliato contro l’attore di Beautiful e chi ha cercato di giustificarlo: “Stava scherzando dai, non sa bene la lingua”. (Di domenica 6 ottobre 2024)ladal reality Mediaset? L’attore stanotte si è lasciato andare parecchio dicendo unae facendo lo stranoNorcross ha esagerato ieri sera dando della Tr*** a qualcuno nella casa e facendo ildentro la casa del. Come reagirà il programma all’assurdo gesto e alla parola offensiva? Increduli gli inquilini che hanno cercato di mettere una pezza. Soprattutto Javier ha ripreso l’attore tra lo stupore dei compagni e soprattutto di Shaila incredula: “Oddio ma l’ha detto davvero? A chi?è impazzito? Ha detto ‘che è una tr**a’. È un’offesa brutta“. Leggi anche–> «Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sposano»: la proposta di Jannik Intanto sul web il pubblico è diviso tra chi si è scagliato contro l’attore di Beautiful e chi ha cercato di giustificarlo: “Stava scherzando dai, non sa bene la lingua”. (361magazine)

