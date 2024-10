Metro la stazione Chiaia tra le 6 più belle al mondo del 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ladella Linea 6 dellapolitana di Napoli è tra le sei piùaldel. Il riconoscimento arriva dal Prix Versailles, premio mondiale di architettura e design assegnato annualmente presso la sede dell‘Unesco a Parigi, che ha inserito l’opera nella World’s most beautiful passenger stations list di quest’anno. Sono sei le tipologie di opere per cui viene assegnato il premio: aeroporti, campus universitari, impianti sportivi, musei, empori, hotel, ristoranti e, appunto, stazioni passeggeri.è una delle quattro nuove stazioni della Linea 6 inaugurata a luglio scorso. È stata progettata dall’architetto Uberto Siola ed è inserita in un vero e proprio percorso d’arte che comprende gli altri scali delle lineecittadine.