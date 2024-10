Le vittime in silenzio | Omertà una costante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il pericolo di inquinamento probatorio, evidenziato dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, è dovuto anche a un "clima diche ha costituito una" dell’indagine. Chi ha subito minacce ed estorsioni non ha denunciato o ha reso "dichiarazioni ampiamente reticenti per timore di ritorsioni", citando tra gli episodi il cosiddetto “affare della Sardegna“ e anche gli "esponenti di Fc Internazionale che arrivano persino a negare di essere stati pesantemente minacciati". Agli atti dell’inchiesta episodi come le minacce subite da un venditore di panini da parte di uno dei leader della curva Sud milanista: "Se vuoi vendere panini a San Siro trattami bene perché se no scommettiamo che andiamo a litigare?", urlava Riccardo Bonissi, componente di spicco del Direttivo Curva Sud.