Esordio amaro La Virtus sbaglia la volata

(Di sabato 5 ottobre 2024)Bologna 67 Efes Istanbul 76 SEGAFREDO : Cordinier 16, Belinelli 7, Pajola 2, Clyburn, Shengelia 12, Hackett 5, Morgan 7, Polonara 2, Diouf 7, Zizic 7, Akele, Tucker 2. All. Banchi. EFES ISTANBUL: Larkin 11, Beaubois 7, Nwora 5, Bryant 12, Smits 6, Thompson 6, Jonhson, Poirier 4, Hollatz, Osmani 5, Oturu 14, Willis 6. All. Mijatovic. Arbitri: Radovic, Vilius, Baena. Note: parziali 21-15; 36-36; 52-51. Tiri da due:Bologna 16/33; Istanbul 22/43. Tiri da tre: 5/20; 7/21. Tiri liberi: 20/23; 11/16. Rimbalzi: 33; 36. Un canestro di Bryant a 4’24’’ dalla fine rovina la festa allache precipita a -12 (58-70) e che da lì poi non ha avrà più le forze e soprattutto la lucidità per ricucire lo strappo messo a segno dall’Efes.