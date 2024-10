4 Ottobre 2024 – Israele potrebbe puntare ad attacco sui siti nucleari in Iran. Usa non hanno ricevuto rassicurazioni (Di sabato 5 ottobre 2024) Israele non ha fornito alcuna assicurazione agli Stati Uniti sul fatto che la rappresaglia all’attacco di martedì non prenda di mira i siti nucleari Iraniani. Lo riferiscono alte fonti del dipartimento di Stato alla Cnn. L’Amministrazione Biden ha annunciato che lascerà scadere i permesso di soggiorno temporanei per i migranti provenienti da alcuni Paesi. Il braccio armato di Hamas, le Brigate al-Qassam, ha confermato in un comunicato la morte di uno dei suoi comandanti, Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi, nel raid israeliano nella città di Tulkarem, in Cisgiordania, insieme ad altri sette combattenti. Le forze Usa hanno condotto attacchi contro 15 obiettivi nelle aree controllate dagli Houthi in Yemen. Strumentipolitici.it - 4 Ottobre 2024 – Israele potrebbe puntare ad attacco sui siti nucleari in Iran. Usa non hanno ricevuto rassicurazioni Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di sabato 5 ottobre 2024)non ha fornito alcuna assicurazione agli Stati Uniti sul fatto che la rappresaglia all’di martedì non prenda di mira iiani. Lo riferiscono alte fonti del dipartimento di Stato alla Cnn. L’Amministrazione Biden ha annunciato che lascerà scadere i permesso di soggiorno temporanei per i migranti provenienti da alcuni Paesi. Il braccio armato di Hamas, le Brigate al-Qassam, ha confermato in un comunicato la morte di uno dei suoi comandanti, Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi, nel raid israeliano nella città di Tulkarem, in Cisgiordania, insieme ad altri sette combattenti. Le forze Usacondotto attacchi contro 15 obiettivi nelle aree controllate dagli Houthi in Yemen.

