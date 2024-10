Francia attenti a quei due | Bouamrane e Glucksmann vogliono rilanciare il Partito socialista partendo dalle banlieue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Karime Raphaël. Il primo, 51 anni, di origini marocchine, è il sindacodi Saint-Ouen, un comune dellapopolare di Parigi. Il suo volto è noto da poco. Ad aprile era finito sulla copertina del New York Times per il suo impegno durante le Olimpiadi dell’estate scorsa, che hanno coinvolto tutta la periferia nord della capitale. Ieri, nello stadio della sua città,ha lanciato il suo nuovo movimento “La France humaine et forte” davanti ad alcune migliaia di persone. C’erano anche tutti i maggiori esponenti del Ps, tra cui Olivier Faure, il segretario generale del, e François Hollande, l’ex presidente tornato di recente in Assemblea come deputato.