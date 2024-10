Fenomeno Monsters | perché il true crime ci attrae così tanto?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Negli ultimi anni sul Web hanno imperversato podcast di genere. Basti pensare a titoli come Elisa, Indagini o Demoni Urbani sempre ai primi posti nelle classifiche, anche se il padre di questo genere in Italia è stato Carlo Lucarelli con Blu notte prima e Profondo Nero poi. Le seriehanno la stessa fascinazione di un libro giallo o un thriller, ma è quando leggiamo la formula “tratto da una storia vera” che il nostro interesse aumenta. Come molte serie televisivesoddisfa il voyerismo e la curiosità (quasi morbosa) di tanti spettatori. Divoriamo queste storievogliamo conoscere la risposta alla fatidica domanda: “lo ha fatto?”. E questo dipende dalla nostra incapacità di credere che i crimini più efferati siano spesso commessi dalle persone comuni.