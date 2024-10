Caos treni l’azienda sospesa da Rfi è la Str92

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sarebbe laalla quale Rfi ha sospeso il contratto dopo il guasto che ieri mattina ha mandato in tilt la circolazione deitra Roma Termini e Roma Tiburtina provocando disagi e cancellazioni in tutta Italia. La società ha sede a Fontana Liri Inferiore, in provincia di Frosinone. Sul sito si legge cheè specializzata in servizi topografici e ingegneristici nel mondo delle infrastrutture. «Siamo uno studio tecnico d’ingegneria multidisciplinare – spiega la bio sul sito – esperti in topografia, geodesia e monitoraggi offriamo assistenza e consulenze tecniche nel vastissimo campo dell’ingegneria civile e ambientale». Sempre sul sito, tra i clienti vengono indicati tra gli altri Metro C di Roma, Anas, Italferr, Webuild, Vianini. Nessun commento arriva, per ora, dall’impresa in questione.