Calcio italiano in lutto | La sua scomparsa rattrista tutti

(Di giovedì 3 ottobre 2024)per il mondo del, in particolare per il Pordenone. La società calcistica ha annunciato sul suo profilo facebook, la morta dello storico e ne ricorda la carriera con la maglia neroverde. Dal 1962 al 1971 è stato un calciatore iconico del Pordenone, di cui è stato il portiere di quegli anni. inper il Pordenone che piange ladi Lauro Canese. L'annuncio è arrivato direttamente dalla società che con un post su Facebook ci ha tenuto a ricordare la lunga carriera dell'ex portiere del Pordenone, uno dei giocatori che più hanno rappresentato la maglia dei ramarri. È stato "un calciatore iconico" che ha difeso la porta dei ramarri dal 1962 al 1971.