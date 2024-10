Gli affari sporchi cancellano la passione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lucidi E invece del verde profumato dei campi d’erba restano l’odore nauseabondo e il colore stinto dei soldi. I contanti, l’unica cosa che conta. "Lo sai benissimo io non faccio le cose per lo striscione.a me non me ne frega un emerito c!", chiosa con sincerità in una intercettazione Andrea Beretta, leader della Curva Nord, assassino del “rivale“ Antonio Bellocco, rampollo dell’omonima famiglia di ’ndrangheta che ha messo gli occhi sul nuovo business. E San Siro? "Territorio franco", "fuori da ogni controllo di legalità", campo di "scontri violenti" che con "la rarefazione delle forme di contrasto" crea "le condizioni per il successivo controllo di ogni iniziativa economica", annotano i magistrati. Dai parcheggi, con estorsioni da 4mila euro al mese, fino al catering, dagli ambulanti dei panini al facchinaggio, fino alle bibite vendute dentro San Siro.