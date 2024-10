Brambati | Il calendario è favorevole al Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Massimo, ex calciatore, ha parlato a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ilè al 65-70% dall’essere plasmato totalmente da, ci sono margini perché Antonio è arrivato da due mesi e mezzo e serve tempo per costruire la mentalità giustaè un esperto di campionati: quando è andato al Chelsea ha trovato una squadra reduce, come il, dal decimo posto e la sua mano si è vista gradualmente , acntandoIl lavoro è tutto nelle sue mani, per me ha fatto bene a sottolineare che sin qui ilè stato, però rispetto alle altre potenziali concorrenti al titolo ilnon ha le coppe e questo alla lunga può essere un vantaggio.