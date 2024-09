Senza esito le ricerche dei dispersi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Pisa)sosta. Passando al setaccio e sotto la lente ogni angolo dove acqua e fango sono passate come una furia. Proseguono da oltre 144 ore ledeiin seguito all’esondazione del fiume Sterza del 23 settembre scorso. La macchina dei soccorsi vede ancora impegnate 40 unità di personale operativo dei vigili del fuoco, provenienti dai comandi della Toscana con 15 automezzi. Sono incessantiche finora hanno datonegativo, su tutto il tratto di fiume interessato dall’evento, sia via terra, che aerea, con l’ausilio di esperti in topografia, conduttori di macchine movimento terra, piloti di drone, personale soccorritore fluviale alluvionale, squadre specializzate in tecniche speleo alpine fluviali e squadre ordinarie. In campo anche tantissimi volontari.