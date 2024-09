Da Emma Marrone a Damiano David tutti i vip a Parigi per la sfilata Valentino

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lapiù attesa di questa edizione della Paris Fashion Week era senza dubbi quella di. Il motivo è noto a: questa è la collezione di debutto di Alessandro Michele in veste di direttore creativo della maison. Succeduto a Pierpaolo Piccioli, lo stilista ha inserito nelle proposte tutte le sue iconiche chiavi stilistiche. All’evento erano presenti tanti amici di Michele: entusiasmo alle stelle e look che si fanno guardare. Alessandro Michele debutta daTre look dellaStanding ovation e applausi: così si è conclusa la primadi Alessandro Michele per. Le aspettative erano altissime, la soddisfazione postè alle stelle. Pavillon des Follies: è questo il nome che porta la collezione inaugurale dello stilista per il brand. Il “padiglione delle follie” altro non è che il trascorrere delle nostre vite.